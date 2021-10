Pęk: To mój apel do Tuska, żeby przestał się zachowywać jak internetowy troll

Marek Pęk zwrócił się z apelem do Donalda Tuska o zmianę nastawienia największej partii opozycyjnej do trwającego na granicy polsko-białoruskiej kryzysu imigracyjnego. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska domaga się od rządu wpuszczenia koczujących po białoruskiej stronie granicy grupy imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Tymczasem rząd argumentuje, że musi bronić nie tylko polskiej, ale także zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Komisja Europejska wyraziła poparcie dla działań Polski w sprawie kryzysu imigracyjnego. Polski rząd i KE współpracują w tej sprawie.

Apel Pęka

– Są jeszcze liderzy. To w ich rękach jest tak naprawdę klucz do rozwiązania tej wewnętrznej sytuacji. To również mój apel do Donalda Tuska, żeby przestał się zachowywać jak internetowy troll, przestał tworzyć jakieś infantylne i niemądre tweety, ale rzeczywiście zaapelował do opozycji, żeby zaczęła mówić językiem chociażby tych instytucji europejskich – powiedział Pęk w rozmowie z Edytą Lewandowską w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

Senator dodał, że przedstawiciele tych instytucji "przyjeżdżając tutaj, chyba po raz kolejny, jeszcze lepiej wyrobiły sobie zdanie na temat skali, zagrożeń".

W poniedziałek granicę polsko-białoruską odwiedził dyrektor wykonawczy Agencji Frontex Fabrice Leggeri. Wspólnie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Bartoszem Grodecki, unijny urzędnik zapoznał się działaniami Straży Granicznej.

Wizyta dyrektora Frontexu to efekt współpracy polskiego rządu z tą unijną agencją w kwestii rozwiązania kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Czytaj też:

Pęk: W przyszłym tygodniu dodatkowe posiedzenie Senatu