Szpitale tylko dla zaszczepionych? Niedzielski odpowiedział

Szef MZ w radiu RMF FM był pytany, czy możliwe jest wprowadzenie zasady, że do szpitali – poza nagłymi przypadkami i sytuacją zagrożenia życia – byłyby wpuszczane jedynie osoby zaszczepione.

– Rozumiem taki pomysł, który jest formułowany z perspektywy eksperckiej i na pewno on, w zdecydowanym stopniu, zabezpieczyłby funkcjonowanie szpitali, chociażby w trybach zabiegowych. Ale z drugiej strony jest to oczywiście pomysł abstrakcyjny, bo nie może być tak, że osobie, która potrzebuje pomocy, się jej odmawia – powiedział Niedzielski. Dodał, że dotyczy to również zabiegów planowych.

Szef MZ zwrócił uwagę, że spośród pracowników medycznych jedynie niewielka część nie zdecydowała się na szczepienie.

"Jesteśmy w innym miejscu"

Niedzielski mówił też o krokach podejmowanych przez rząd w związku z epidemią.

– Przede wszystkim chcę powiedzieć, że my jesteśmy w innym miejscu, niż byliśmy rok temu, kiedy jedynym naszym zabezpieczeniem była maseczka i zachowanie dystansu, teraz mamy szczepienia i też dosyć dużą część populacji, która przechorowała i ze względu na to ma odporność. Ten próg tolerancji na liczbę zakażeń i liczbę hospitalizacji jest stosunkowo większy – stwierdził.

– Wszyscy w rozmowach pytają, kiedy te restrykcje, kiedy te restrykcje, a te restrykcje to na razie nie jest ten poziom, bo widzę w szpitalach, że nie ma takiego zagrożenia dla działania – dodawał szef resortu zdrowia.

