Braun odpowiada Niedzielskiemu: Trzeźwa ocena zbrodniczej działalności to mój obowiązek

Nie milkną echa szokujących słów, jakie z sejmowej mównicy wypowiedział pod adresem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Podczas debaty w Sejmie polityk opozycji powiedział do szefa resortu zdrowia: "Będziesz pan wisiał". Zawiadomienie do prokuratury ws. jego słów złożyła jeszcze tego samego dnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Z kolei dzień później złożył je sam zainteresowany – Adam Niedzielski. To jednak nie wszystkie konsekwencje, z którymi musi się liczyć parlamentarzysta. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o nałożeniu na niego najwyższej możliwej kary pieniężnej: sześć miesięcy obniżenia uposażenia o 50 proc. i sześć miesięcy (odebrania) 100 proc. diety poselskiej.

Niedzielski: Oczekuję, że prokuratura zawnioskuje o uchylenie immunitetu

Adam Niedzielski w rozmowie z RMF FM potwierdził, że złożył do prokuratura zawiadomienie ws. Grzegorza Brauna

– Już zeznawałem w prokuraturze. To nie jest ten jeden epizod, to są groźby, które pojawiały się na spotkaniach publicznych, gdzie pan poseł Braun nawoływał do publicznego aresztowania mnie, takiego obywatelskiego zatrzymania, co też jest próbą wywołania agresji wobec mnie – mówił. – Oczekuję, że prokuratura, żeby prowadzić postępowanie i weryfikować wszystkie tezy, będzie wnioskowała o uchylenie immunitetu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie – dodawał.

Braun: Trzeźwa ocena zbrodniczej działalności to mój obowiązek poselski

Na deklarację Adama Niedzielskiego Grzegorz Braun odowiedział na Twitterze.

"Min. Choroby i Nagłej Śmierci najwyraźniej neguje konstytucyjny porządek;-) w RP to Parlament sprawuje funkcję kontrolną nad Rządem, nie odwrotnie – trzeźwa ocena zbrodniczej działalności ⁦@a_niedzielski⁩ należy do moich poselskich obowiązków" – napisał.

