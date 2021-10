"Przełom?". Ziemkiewicz: Zadzwonił do mnie brytyjski dziennikarz

W sobotę Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany przez brytyjskie służby. Do szokujących wydarzeń doszło na lotnisku Heathrow. Publicysta "Do Rzeczy" wylądował dzisiaj w Wielkiej Brytanii, gdzie towarzyszył córce, która miała rozpocząć naukę na Oxfordzie.

Brytyjskie służby przepuściły żonę i córkę Ziemkiewicza, ale jego samego zatrzymały. Po kilku godzinach bez podania powodu publicysta został zatrzymany. Z naszych informacji wynika, że Ziemkiewiczowi odebrano leki, dokumenty i telefon. Z dokumentu wydanego przez brytyjski Urząd do Spraw Cudzoziemców wprost wynika, że Ziemkiewicz został zatrzymany z powodu... głoszonych poglądów politycznych.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiedział w poniedziałek, że jeszcze w tym tygodniu spotka się z ambasador Wielkiej Brytanii, aby wyjaśnić sprawę. W rozmowie z polskatimes.pl wiceminister przypomniał, że w sprawie skandalicznego zatrzymania Rafała Ziemkiewicza na angielskim lotnisku interweniował konsul RP. To właśnie dzięki jego interwencji publicysta miał zostać zwolniony.

Ziemkiewicz: Przełom?

We wtorek na Twitterze Rafał Ziemkiewicz poinformował, że po raz pierwszy otrzymał telefon od brytyjskiego dziennikarza, który postanowił wysłuchać jego stanowiska, a nie powielać treści publikowane przez lewicowe media.

"CUD. Zadzwonił do mnie brytyjski dziennikarz zapytać o przypisywane mi wypowiedzi. Rozumiecie? PIERWSZY, który zamiast bezkrytycznie wierzyć oszczercom z różnych GW-ien zechciał "wysłuchać drugiej strony". Wyjaśniłem mu, jak spreparowano niby-cytaty i co pisałem naprawdę. Przełom?" – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy".

