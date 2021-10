Biedroń w PE: Rząd polski stał się pożytecznym idiotą Łukaszenki

– Mija 14 miesięcy, odkąd Łukaszenka sfałszował wybory, mija kolejna debata tutaj w Parlamencie Europejskim i będziemy mieli kolejną rezolucję w której będziemy wzywali Komisję Europejską i Radę Europejską do realnego działania. Pani komisarz, dzisiaj nawet na tej debacie nie ma wysokiego przedstawiciela, to pokazuje do jakiego etapu, do jakiego punktu zaszliśmy w walce z reżimem Alendsandra Łukaszenki – powiedział europoseł Robert Biedroń podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

– Nie ma realnych sankcji, nie ma konferencji darczyńców, nie ma dzisiaj strategii Unii Europejskiej wobec Białorusi, o którą walczymy od miesięcy, a więźniów politycznych w więzieniach Łukaszenki każdego dnia przybywa i to jest tak naprawdę obraz pełen tego dramatu, który mamy i na Białorusi i jeśli chodzi o słabość Unii Europejskiej wobec reżimu Łukaszenki – wyliczał.

"Na polskiej granicy umierają ludzie"

Jak mówił europoseł, Unia Europejska jest bezsilna również, jeśli chodzi o destabilizację na naszej wschodniej granicy. Zdaniem Roberta Biedronia, "Łukaszenka wygrywa z nami także tę wojnę".

– Dzisiaj Łukaszenka się cieszy z tego, że rząd polski stał się pożytecznym idiotą (...) Łukaszenki. Na polskiej granicy umierają ludzie, na polskiej granicy ci biedni imigranci wpadli w pułapkę reżimu Łukaszenki, wypychani są w jedną i drugą stronę – mówił.

– Pani komisarz powiedziała przed chwilą, że pani urzędnicy jadą w przyszłym tygodniu, w najbliższych dniach do Polski, niech pani zabierze prawników, organizacje pozarządowe, media, żeby mieć pełną transparentność, tego co się dzieje na polskiej granicy – zaapelował.

– Dzisiaj tego nie mamy. Proszę panią w imieniu milionów Polek i Polaków, którzy szanują prawa człowieka i demokrację, żebyśmy się dowiedzieli całej prawdy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, bo z ust polskiego rządu nie jesteśmy w stanie niestety się tego dowiedzieć – mówił dalej.

