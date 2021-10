Wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Wdówik o nowych rządowych programach

Wiceminister rodziny i polityki społecznej był we wtorek gościem Polskiego Radia 24. Paweł Wdówik komentował ostatnią decyzję rządu o wsparciu w kwocie dodatkowego miliarda złotych na programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

Rządowe inicjatywy mają wspierać osoby niepełnosprawne w rozwijaniu kompetencji samodzielności, aktywności i mobilności.

Dostęp do sprzętu

– Pierwsza podniesiona przez nas sprawa, najbardziej systemowo rozwiązująca problemy, to zapewnienie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, technologii asystującej i wyrobów medycznych – powiedział Wdówik.

– Będziemy prowadzić wypożyczalnię sprzętu, do której dostęp będzie uzyskiwany na zasadzie skierowania od lekarza. Wypożyczalnia będzie dostarczać sprzęt osobie ze skierowaniem – dodał wiceminister.

Według słów pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, rząd przeznaczył 200 mln złotych na zakupy dla osób potrzebujących.

– W przyszłości środki, które do tej pory były przekierowywane do NFZ-etu czy PFRON-u będą przekazywane do tej wypożyczalni. Nie wydaje mi się, by pojawiły się deficyty – wskazał Wdówik.

Kolejny program wsparcia będzie działał w obszarze mieszkalnictwa. Rząd przeznaczy na niego 300 mln złotych.

– Największą potrzebą, jaka w tej chwili istnieje, jest zapewnienie miejsc pobytu dla osób wymagających stałego wsparcia. Chodzi więc nie tylko o zagwarantowanie mieszkania, ale też usług tak, by ta osoba mogła bezpiecznie funkcjonować. Na ten program przeznaczamy 300 mln zł – przekazał wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Czytaj też:

Wdówik: To upodmiotowienie niepełnosprawnychCzytaj też:

Rząd ogłosił Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami