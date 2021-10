Wiśniewska: Reżim Łukaszenki jest absolutnie bezwzględny

Eurodeputowani zebrali się w siedzibie Parlamentu Europejskiego, aby dyskutować m.in. o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska wskazuje, że europejscy politycy wyciągnęli wnioski z pierwszej fali migracji z 2015 roku. Polska oraz inne kraje regionu są postrzegane jako strażnicy bezpieczeństwa całej Wspólnoty.

Presja migracyjna

– Przeważały do tej pory opinie o tym, że europarlament i instytucje unijne muszą być solidarne z państwami, które strzegą bezpieczeństwa państw członkowskich, a dziś na straży stoją Polska, Litwa i Łotwa. To te państwa są poddawane presji migracyjnej, czynione są próby nielegalnego wdarcia się na teren Unii Europejskiej – powiedziała Wiśniewska na antenie Polskiego Radia 24.

Jak dodała polityk, przedstawiciele państw zachodnich zdają sobie sprawę, że to ich kraje są celem podróży imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Z tego też względu polski rząd w kwestii kryzysu na granicy z Białorusią ma pełne poparcie ze strony państw tzw. "starej Unii".

– My natomiast jako Polska, mamy być tym terenem, przez który ta obecna fala migracyjna ma się przelać do Europy Zachodniej. Jesteśmy zatem świadkami wojny hybrydowej, a reżim Aleksandra Łukaszenki jest absolutnie bezwzględny. To przywódca Białorusi jest tego moderatorem i trzeba mieć świadomość, że wraz z falą ekonomiczną tej migracji wzrasta zagrożenie handlu ludźmi czy przemytu narkotyków – stwierdziła europoseł PiS.

Europosłowie mają przyjąć rezolucję w sprawie wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko UE przez Aleksandra Łukaszenkę.

