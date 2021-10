Gwałtowny wzrost zakażeń. Wiceminister zdrowia ujawnił najnowsze dane

Wiceszef resortu zdrowia był w środę rano gościem "Sygnałów dnia" na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. W audycji Waldemar Kraska ujawnił najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem. Wynika z nich, że ostatniej doby odnotowano ponad 2 tysiące zakażeń, co oznacza gwałtowny wzrost.

"Czerwona lampka"

– Staramy się podawać to o 10:30, ale tutaj może zrobię wyjątek dla pana, radiosłuchaczy, bo myślę, że dzisiejsze dane to już jest taka bardzo szybko migająca czerwnona lampka. Przekroczyliśmy ponad 2 tysiące dziennych zakażeń. Dokładnie 2085 przypadków – przekazał wiceminister. Jak dodał, w porównaniu do danych sprzed tygodnia, jest to wzrost o 70 procent.

Waldemar Kraska poinformował ponadto, że ostatniej doby zmarły 33 osoby zakażone koronawirusem. – Czyli widzimy że czwarta fala zdecydowanie zaczyna przyspieszać – stwierdził.

"Zaszczepmy się"

– To są dane, które powinny wszystkim tym, którzy jeszcze się wahają, zastanawiają się, czy pójść do punktu szczepień, założyć w tej chwili ciepłe ubranie i do tego punktu się udać – wskazał. Wiceminister zdrowia podkreślił, że jest to już naprawdę ostatni moment, aby się zaszczepić i zaapelował: "zaszczepmy się, bo widzimy, że czwarta fala zdecydowanie przyspiesza".

Kraska zwracał uwagę, że najgorsza sytuacja epidemiczna jest w najmniej zaszczepionych regionach kraju. Wymienił tu województwa lubelskie, podkarpackie i podlaskie. Jak wyjaśniał, przekłada się to tam na obłożenie w szpitalach. – Także tutaj też przekroczyliśmy już liczbę 2 tysięcy pacjentów, dokładnie 2013 – poinformował.

