Premier Morawiecki: Powinniśmy to przemyśleć od nowa

We wtorek 5 października 2021 roku wystartowała 6. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Nowe możliwości”. Impreza zaliczana do kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju skupia się na siedmiu obszarach tematycznych: nowe państwo, nowe rynki i sektory, demografia, zdrowie, nauka wraz z sektorem B+R oraz budowa nowego obrazu Polski. Honorowy patronat nad jesienną edycją wydarzenia objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Morawiecki: Kongres 590 otwiera nowy rozdział w historii polskiego rozwoju

W środę na Kongresie 590 udostępniono nagranie, na którym premier Mateusz Morawiecki zwraca się do uczestników wydarzenia.

– Globalny kryzys dobitnie nam pokazał, że powinniśmy również od nowa przemyśleć najbardziej podstawowe kategorie. Spójność społeczną, ład gospodarczy, bezpieczeństwo to energetyczne i cybernetyczne – mówił.

– Jestem przekonany, że każdy kolejny Kongres 590 otwiera nowy rozdział w historii polskiego rozwoju. Wierzę, że tegoroczna edycja pozwoli wypracować nowe rozwiązania, które już wkrótce staną się nowym, ambitnym planem na rzecz rozwoju Polski. Bo choć wszyscy państwo reprezentujecie różne sektory gospodarki i różne spojrzenia na jej rozwój, to w gruncie rzeczy wszyscy pragniemy jednego. Polski silnej, solidarnej i nowoczesnej – podkreślał premier w nagraniu opublikowanym podczas Kongresu 590 w Warszawie.

Sasin: Mamy bardzo mocne fundamenty wzrostu gospodarczego

We wtorek podczas Kongresu 590 wicepremier Jacek Sasin mówił o perspektywach gospodarczych Polski. Jak podkreślał, czeka nas rekordowy wzrost.

– Mamy bardzo mocne fundamenty wzrostu gospodarczego. Rzeczywiście myślę, że w tym roku przekroczymy znowu 5 proc. PKB, a jeśli zobaczymy, że startujemy od -2,8, to tak naprawdę to będzie wzrost, można powiedzieć, absolutnie rekordowy, bo jeśli skumulować -2,8 + 5, niektórzy mówią 5,1 nawet, niektóre agencje ratingowe, no to może się okazać, że to będzie wzrost na poziomie de facto 8 proc. PKB – stwierdził.

