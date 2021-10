Kryzys na granicy. Ekspert: Opozycja nie proponuje alternatywnego rozwiązania

Ekspert ocenia, że obawy społeczeństwa przed kryzysem migracyjnym pozwalają rządowi utrzymać wysokie poparcie odnotowywane w sondażach. Jednocześnie dr Sokołowski wskazuje, że opozycja nie ma do zaproponowania żadnego konkretnego rozwiązania kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

– Opozycji można zarzucić, że krytykuje działania rządu, skupiając się na bardzo emocjonalnym podkreślaniu ich negatywnych konsekwencji w wymiarze humanitarnym, natomiast nie proponuje alternatywnego rozwiązania – powiedział ekspert w Polskim Radiu 24..

Politolog zauważył, że zarówno działania rządu, jak i opozycji wobec kryzysu na granicy są podyktowane rozwojem sytuacji, ale także polityką wewnętrzną. Silna polaryzacja społeczeństwa sprzyja rządzącym, ale w dłuższej perspektywie może okazać się bardzo szkodliwa.

– Partia rządząca i ugrupowania opozycyjne są przekonane, że jak najtwardsza i utrzymująca wysoki poziom polaryzacji linia narracyjna sprzyja ich wynikom sondażowym. To, czy opłaci się to w dłuższej perspektywie, będzie zależało w dużym stopniu od tego, jak silna będzie presja migracyjna na granicę polsko-białoruską – ocenił dr Sokołowski.

Stan wyjątkowy

We wtorek 28 września Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wcześniej rekomendował to rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W środę wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do marszałek Sejmu wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na obszarze graniczącym z Białorusią.

Głosowanie w tej sprawie odbyło się w czwartek wieczorem. Ostatecznie posłowie zgodzili się na przedłużenie stanu wyjątkowego. Za głosowało 237 posłów, przeciw było 179 posłów, a 31 wstrzymało się od głosu.

