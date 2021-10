Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów – wynika z czwartkowego wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Gasiuk-Pihowicz: Atomowy wyrok dla pseudoreform Ziobry

– Chcielibyśmy się odnieść do dzisiejszego przełomowego, wręcz atomowego, dla pseudoreform Zbigniewa Ziobry orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału ma bardzo ważne konsekwencje dla każdego z nas, ostrzegaliśmy o tym ponad trzy lata temu, że PiS wysadza w powietrze cały polski wymiar sprawiedliwości i że zapłacą za to polscy obywatele, polskie obywatelki – komentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz podczas konferencji prasowej.

– Upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, powoływanie w konsekwencji sędziów z rażącym naruszeniem prawa, to powoduje, że każde działanie Rady jest obarczone potężną kwalifikowaną wadą prawną i to na gruncie prawa polskiego, polskiej konstytucji i na gruncie unijnych traktatów, a z bezprawia po prostu nie rodzi się prawo. Nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa to nielegalnie powoływani sędziowie, a także nieistniejące wyroki, które są przez nich wydane – oceniła.

– Co dla przeciętnego obywatela oznacza dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Oznacza, że wyroki, które są wydawane przez neosędziów w Sądzie Najwyższym, powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa mogą zostać uznane za nieważne i obywatel idący do sądu w sprawie spadku, odzyskania skradzionego majątku, niesłusznie nałożonego podatku, nie będzie pewien, czy wyrok w jego sprawie został wydany, czy jest ostateczny – mówiła dalej polityk.

"TSUE znowu odsyła Ziobrę na studia"

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu odsyła Zbigniewa Ziobrę na studia i tłumaczy ministrowi, czym jest zasada skutecznej ochrony sądowej. Przenoszenie sędziów pomiędzy wydziałami, ze względu na jakieś widzimisię sądu po prostu narusza nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Wpływ na to, jakie zmiany może rozstrzygać dany sędzia i wpływa na jego niezależność. Obywatel musi mieć pewność, że jego sprawa jest rozstrzygana przez sędziego na którego nie mają wpływu politycy – podkreśliła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

