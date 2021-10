Horała ostrzega: Mamy do czynienia z pełzającym rokoszem części środowiska sędziowskiego

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów – wynika ze środowego wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Postanowienie, na mocy którego organ orzekający w ostatniej instancji i w składzie jednego sędziego odrzucił odwołanie sędziego przeniesionego wbrew jego woli, należy uznać na niebyłe, jeżeli powołanie owego sędziego orzekającego jednoosobowo nastąpiło z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa" – ocenił unijny Trybunał.

Zdaniem wiceministra infrastruktury Macina Horały orzeczenie TSUE jest wątpliwie umocowane w prawie.

– Tam gdzie oddaliśmy kompetencje na rzecz instytucji europejskich, te kompetencje mają, a tam, gdzie nie oddaliśmy, jak w zakresie organizacji sądów, kompetencji nie mają – stwierdził. – W polityce pewne organy chcą mieć więcej kompetencji i prawem kaduka chcą je sobie uzurpować – dodał gość Programu 1 Polskiego Radia.

Polityk wskazał na absurd decyzji unijnego trybunału. – Do roku 2017 prezes SN mógł dowolnie przenosić sędziów, wtedy to ich niezawisłości nie naruszało, a gdy to zostało ograniczone i jest katalog przypadków, w których można przenieść sędziego, to tę niezawisłość narusza – powiedział.

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego podkreślił, że jedynym organem powołanym do oceny zgodności ustaw z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny. Zaznaczył jednak, że coraz większym problemem jest działalność części środowiska sędziowskiego w Polsce.

– Mamy do czynienia z pełzającym rokoszem części środowiska sędziowskiego, (...) jest pewna grupa, która zaczęła nie uznawać obowiązującego w Polsce prawa, orzekać wg swojego uważania i jak im się nie podoba inny sędzia, to przyjmują, że wyrok, który wydał ma wady. Taka sytuacja na dłuższą metę grozi anarchizacją i naruszaniem porządku prawnego – ocenił.



