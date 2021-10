Fogiel: "Wada prawna" to coś, co nie podoba się TSUE

Polityk zwrócił uwagę, że wszystkie wyroki unijnego trybunału, które dotyczą organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce, mają wątpliwą podstawę prawną. Jak podkreślił, te kwestie należą do wyłącznej domena państw członkowskich. – A to, że minister sprawiedliwości ma uprawnienia do tego by skierować sędziego tamrawnienia, które istnieją w Polgdzie jest bardziej potrzebny, jest kwestią organizacji sądów. To są upsce od wielu lat – powiedział gość "Kwadransa politycznego" TVP.

"Wada prawna"

W swoim orzeczeniu TSUE stwierdził, że wyroki wydawane przez sędziów powoływanych z "wadą prawną" mogą być nieważne Radosław Fogiel zastanawiał się, cóż owa "wada prawna" oznacza. – Praktyka pokazuje, że ta wada prawna to coś co się nie podoba TSUE lub środowisku sędziowskiemu w Polsce, które w pewnej mierze stawia sobie cele polityczne, choć tak nie powinno być – stwierdził poseł PiS. - Konstytucja mówi, że sędziów powołuje prezydent. To jest ważny element nieusuwalności sędziów. Osoba raz powołana przez prezydenta na sędziego, tym sędzią jest to fundament nie tylko konstytucyjny, ale niezawisłości i niezależności sędziowskiej – dodał.

Polityk stwierdził dobitnie, że jeśli ktoś postrzega instytucje unijne jako idealne ciało, na które nie mają wpływu okoliczności zewnętrzne i które nie realizuje własnych celów, to jest w błędzie i wykazuje się duża naiwnością.

– Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia z sytuacjami kiedy prawotwórcza rola TSUE szła w kierunku poszerzania kompetencji organów unijnych. My stoimy na stanowisku, że jedyne co nas obowiązuje w stosunku do Unii to unijne traktaty – skwitował Fogiel.

