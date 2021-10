Andrusiewicz: Jeden na pięć zgonów to osoby w pełni zaszczepione

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnił w Radiu Plus, że, mimo czwartej fali pandemii, służba zdrowia pozostanie otwarta na pacjentów cierpiących na inne przypadłości.

– Bezkolizyjnie do 17-18 tysięcy możemy poszerzać bazę łóżek covidowych. W ciągu 24-48 godzin jesteśmy w stanie rozbudować tę bazę do 12 tysięcy. Jej rozbudowanie w tej chwili nie szkodzi żadnym innym pacjentom w innych zakresach chorobowych. Rok temu o tej porze mieliśmy zajętych dwa razy więcej łóżek niż obecnie. Na pewno nie podążamy w epidemii tą samą droga co jeszcze rok temu – stwierdził.

20 proc. to zgony osób zaszczepionych

Rozmowa z rzecznikiem resortu zdrowia dotyczyła też skuteczności szczepionek. Jak przypomniał prowadzący, z przedstawianych przez Ministerstwo Zdrowia danych wynika, że od 3 września do 1 października na covid zmarło 298 osób, 58 było w pełni zaszczepionych. To niemal 20 proc., czyli dużo więcej niż podawał resort.

– My podajemy dane od początku szczepienia druga dawką – odpowiadał Andrusiewicz.

– Ale miesiąc to jest konkretna próba? – dopytywał prowadzący audycję

– Jest konkretna. Jeżeli popatrzymy na świat, na Europę, to widzimy, że w zaszczepionych społeczeństwach, logicznym jest, chorują również zaszczepieni. Jeżeli wyszczepimy 100 proc. społeczeństwa to, kto będzie chorował? Również ludzie zaszczepieni. To kto dzisiaj trafia do szpitala i niestety czasem doświadcza najgorszego, to ludzie dotknięci wielochorobowością – tłumaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Na pytanie, czy prawdziwe będzie stwierdzenie, że co piąty zgon, to osoba w pełni zaszczepiona, Andrusiewicz stwierdził że "nie podsumowywał danych z ostatniego miesiąca". – Na pewno ostatniej doby mieliśmy 20 proc. osób (zgonów – red.) w pełni zaszczepionych. Nie stosujmy tego samego zestawienia. Osoba, która umiera na covid niezaszczepiona, to nie jest ta sama osoba, która umiera, będąc szczepiona. To są osoby dotknięte bardzo poważnymi schorzeniami – podkreślał.

