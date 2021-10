Poseł KO: TSUE próbuje wchodzić na coraz szersze pola w polityce europejskiej

Poseł przyznał, że w toczącym się sporze między unijnymi instytucjami a Polską należy załatwić przynajmniej jedną sprawę - likwidację Izby Dyscyplinarnej, która "najbardziej kole w oczy instytucje europejskie, na co wielokrotnie zwracano uwagę". – To również blokuje Polski Ład. Z tego, co słyszałem, toczą się jakieś rozmowy poufne pomiędzy rządem polskim a KE, aby tę sprawę załatwić, odblokować Polski Ład i przymknąć na chwilę to pole konfliktu – przyznał gość Radia Kraków.

Bogusław Sonik przyznał, że unijny trybunał swoim orzecznictwem dąży do poszerzania swoich kompetencji.

– Faktem jest, że TSUE próbuje wchodzić na coraz szersze pola w polityce europejskiej i dyktować warunki. Tutaj potrzebna byłaby opinia Rady Europejskiej, jeśli Polska szuka sojuszników, to tam powinna ich znaleźć – powiedział.

Wielu komentatorów zwracało uwagę, że teoretycznie wczorajszy wyrok TSUE może unieważnić wyroki, które zostały wydane przy udziale sędziów, których wybór dokonał się przy udziale "wady prawnej". Na takie zagrożenie zwracał uwagę m.in. premier Mateusz Morawiecki.

– Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i polski Sąd Najwyższy znajdzie salomonowe rozwiązanie, które spowoduje, że do takiej sytuacji nie dojdzie – skomentował Bogusław Sonik.



Kryzys migracyjny

W czwartek w Parlamencie Europejskim posłowie będą głosowali nad rezolucją dotyczącą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Poseł KO został zapytany, czego się po niej spodziewa.

– W tej chwili polityka europejska jest szalenie wstrzemięźliwa w stosunku do tego, żeby przyjmować migrantów. Tak jak kiedyś powiedział francuski premier Rocard - nie jesteśmy w stanie przyjąć całej biedy świata. Myślę, że będzie podobne stanowisko - chronić granice, natomiast stosować humanitarne metody wobec tych, które potrzebują pomocy lekarskiej na granicy, czy rodziny z małymi dziećmi – odparł Sonik.



