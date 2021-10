Winnicki do PiS: TK orzekł co oczywiste. Czas wyciągnąć konsekwencje

Trybunał Konstytucyjny orzekł to, co jest oczywiste – podkreślił Robert Winnicki, odnosząc się do wyroku w kwestii relacji norm prawa unijnego do prawa krajowego, potwierdzającego nadrzędność prawa krajowego w postaci ustawy zasadniczej.