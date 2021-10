Jabłoński jednoznacznie o KPO: Dostaniemy te pieniądze

Komisja Europejska zamroziła polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z obawami dotyczący działalności Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego oraz wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Polski rząd przekonuje, że jest to działanie bezprawne i polityczne. Minął bowiem czas, jaki KE miała na zatwierdzenie planów odbudowy nadesłanych przez państwa członkowskie. KE do tej pory nie przedstawiła żadnych merytorycznych zastrzeżeń dotyczących polskiego dokumentu.

Polska nie zostanie bez pieniędzy

Tymczasem pytany o kwestię KPO wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jest pewien, że Polska otrzyma przeznaczone dla niej pieniądze. Polityk przyznaje, że decyzja o wstrzymaniu wypłaty środków budzi poważne wątpliwości natury prawnej nawet w samej Brukseli.

– Dostaniemy te pieniądze, oczywiście będzie to wymagało bardzo jeszcze intensywnych rozmów. Są prowadzone rozmowy, nawet w tym tygodniu na szczycie Unia Europejska – Bałkany Zachodnie. Ta kwestia dotycząca wstrzymywania przez no w zasadzie powody absolutnie poza rozporządzeniem, czyli pozaprawne wstrzymywania akceptacji planu obudowy, to jest rzecz budząca bardzo duże wątpliwości z punktu widzenia prawnego także w samej Brukseli – powiedział na antenie RMF FM.

Wyrok TK

Wiceminister odniósł się także do czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego nadrzędności prawa krajowego nad unijnym. TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

Polityk był pytany, czy decyzja TK to początek wojny z Komisją Europejską.

– Na pewno nie początek, jeżeli w ogóle mówimy tu o wojnie czy o sporze, no bo oczywiście te dyskusje różne ostre, mniej ostre się toczące od 6 lat, więc na pewno nie początek, pewien etap – stwierdził.

– Temat czy prawo konstytucyjne wyprzedza traktaty międzynarodowe jest omawiany od dłuższego czasu i nawet 3 miesiące temu w lipcu mieliśmy identyczny w swej istocie wyrok Trybunału, więc powtórka tego samego, znowu będziemy mieli demonstrację przeciwko Polexitowi, znowu chyba ma być chyba jakieś referendum ogłaszane przez Donalda Tuska – dodał Jabłoński.

