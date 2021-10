Müller: Chciałbym się rozprawić z tym mitem

Na przełomie roku Polska może dostać 4,7 mld euro zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem do otrzymania środków ma być pisemne zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Müller: Liczę, że emocje opadną

Piotr Müller podkreślił w „Sygnałach dnia” Polskiego Radia 1, że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby Komisja Europejska przedłużała proces akceptacji Krajowego Planu Odbudowy.

– Myślę, że te niektóre słowa, które padały ze strony komisarzy czy polityków z Parlamentu Europejskiego nieco niestety odsłaniają intencje, znaczy nadużywania możliwości ze strony Komisji Europejskiej. Na szczęście to nigdy nie było oficjalne stanowisko Unii Europejskiej i liczę na to, że te emocje, które wczoraj jak rozumiem, u niektórych się wzbudziły, jednak szybko wygasną. Bo idąc tym tokiem rozumowania, znaczyłoby to, że chociażby Rumunia, która w czerwcu tego roku miała podobny wyrok, też dotyczący wymiaru sprawiedliwości, czy Hiszpania, która też miała w styczniu 2020 roku, Sąd Najwyższy Hiszpanii mówił o kwestiach związanych z wyższością prawa konstytucyjnego, krajowego nad unijnym, to też Hiszpania miałaby mieć odrzucone KPO, tym tokiem rozumowania oznaczałoby, że połowy krajów nie byłoby już we wspólnocie – powiedział rzecznik rządu.

"Pomoc migrantom jest udzielana"

Müller był pytany również o zarzuty części opozycji wobec władzy, jakoby migranci, którym udało się przekroczyć granicę polsko-białoruską byli źle traktowane przez polskie służby.

Rzecznik rządu podkreślił, że niezbędna pomoc dla osób, które przekroczyły polską granicę, jest udzielana. – Chciałbym z tym mitem się rozprawić, bo zarówno polskie władze w ramach prowadzonych ośrodków, jak i organizacje które chcą pomóc, mogą to robić, oczywiście poza bezpośrednim teren pasa granicznego, tam działają polskie służby – zaznaczył.

– Druga rzecz, że w czasie nieformalnego szczytu Rady Europejskiej, czyli przywódców państw Unii Europejskiej, premierów i prezydentów my uzyskaliśmy wyrazy jednoznacznego wsparcia – przypomniał.

