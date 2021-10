Karczewski: Nie możemy sobie pozwolić, by nas karcono

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

Wcześniej Komisja Europejska dała do zrozumienia, że "zamrożony" przez nią Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany tylko w przypadku wycofania przez premiera Morawieckiego wniosku do TK. Drugim żądaniem była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Mocne słowa Karczewskiego

Były marszałek Senatu wskazał na różne podejście Komisji Europejskiej do wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz jego zagranicznych odpowiedników. Wyroki podobne w treści do czwartkowej decyzji polskich sędziów, wydały trybunału z kilku krajów Unii Europejskiej.

– To orzeczenie jest zgodne z orzeczeniami sądów konstytucyjnych innych krajów. Jesteśmy w dziesiątce, czy dziewiątce państw, które podobnie postąpiły. Tak orzekli Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie. Rumuni niedawno, na wiosnę – przypomniał Karczewski.

Polityk odniósł się także do ostrych reakcji opozycji na wyrok TK oraz na oświadczenie premiera Morawieckiego w tej sprawie.

– Jest to orzeczenie dla jednych oczywiste, dla innych nie. Wielu polityków, komentatorów nie zgadza się z tym, uważają, że to wyjście z Unii. Premier Morawiecki w bardzo ładnym wpisie dziś rano podkreślił, że jesteśmy krajem UE i nie mamy zamiaru wyjść z niej. Kiedyś straszono, że PiS doprowadzi gospodarkę do bankructwa, nic takiego się nie stało. Teraz straszy się polexitem. Nikt nie ma takiego zamiaru, nikt tego nie planuje – stwierdził.

Reakcja KE

W reakcji na wyrok TK Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym wyraża swoje "poważne obawy" związane z orzeczeniem polskiego trybunału. Co na to senator PiS?

– Nie było takiej reakcji Komisji Europejskiej gdy zapadały wyroki sądów konstytucyjnych innych krajów. Nie możemy być traktowani w UE jak kraj drugiej kategorii, któremu wolno mniej. Jesteśmy dumnym narodem, pokazuje to cała nasza piękna historia i nie możemy sobie pozwolić by nas karcono – odpowiedział polityk.

