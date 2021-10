Komisarz UE o wyroku TK: Będziemy reagować stanowczo

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

Reynders: Jesteśmy zaniepokojeni

– Jest zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach. Jesteśmy zaniepokojeni. Komisja Europejska podkreśla pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej – powiedział Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości.

– To są zasady, które są podstawą Unii od początków. Po pierwsze, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiążą wszystkie sądy krajowe. Po drugie pierwszeństwo prawa unijnego, a po trzecie Trybunał ma kompetencje, aby oceniać zgodność z prawem Unii – przekonywał.

– Sięgniemy po wszelkie możliwe instrumenty, żeby zapewnić przestrzeganie tych zasad – dodał.

Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy?

Jednocześnie stwierdził, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, kiedy Komisja zareaguje. – Musimy poczekać na publikację (wyroku TK – red.), ale będziemy reagować stanowczo, by chronić obywateli i wolny rynek, bo to rdzeń Unii. Jesteśmy w trakcie dyskusji o Funduszu Odbudowy. Kontynuujemy ocenę planu i rozpoczynamy proces mechanizmu warunkowości, o czym mówiła już szefowa Komisji Europejskiej w swoim przemówieniu, ale jest zbyt wcześnie, by powiedzieć więcej. Musimy przeczytać uzasadnienie – oświadczył Reynders.

