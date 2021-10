"Rodacy, nie mamy wyboru". Kuriozalny komentarz Wałęsy po wyroku TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

Na decyzję TK zareagowała Komisja Europejska. W wydanym oświadczeniu wyraziła "poważne obawy" związane z orzeczeniem polskich sędziów. KE stwierdziła także, że "nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii i jego integralności".

Politycy Zjednoczonej Prawicy przyjęli orzeczenie TK z zadowoleniem. Wielu podkreśliło, że polski trybunał poszedł drogą kilku swoich zagranicznych odpowiedników. Z kolei opozycja wskazuje, że decyzja sędziów to pierwszy krok do polexitu.

Osobliwy wpis Wałęsy

Swój komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego zamieścił w mediach społecznościowych Lech Wałęsa. Były prezydent wzywa do zbiórki podpisów pod projektem wcześniejszych wyborów. Jego zdaniem, jeśli tej inicjatywie uda się zebrać większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość uzyskało głosów w ostatnich wyborach, wtedy pomysłodawcy projektu nabędą "prawo do natychmiastowych nowych wyborów" oraz "prawo do zastosowania wszelkich metod walki by to osiągnąć".

Jak wskazali internauci w komentarzach pod postem, propozycje przedstawione przez Wałęsę są niezgodne z konstytucją.

"Zdrada interesów Polskim czy nieprawdopodobna głupota?" – pyta były prezydent w swoim wpisie. "Rodacy Patrioci nie mamy wyboru. Mieszcząc się w demokracji. Przypominam moją propozycję. Należy uzbierać podpisy od suwerena za natychmiastowymi nowymi wyborami" – pisze Wałęsa.

"Jeśli uzbieramy więcej podpisów od tych, które dały im prawo, nabywamy prawo do natychmiastowych nowych wyborów. Mając taką demokratyczną decyzję suwerena nabywamy prawo do zastosowania wszelkich metod walki by to osiągnąć. Posłuchajcie mnie, a uratujemy honor Polski. LW" – wzywa Wałęsa.

