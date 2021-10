"Propozycje na razie są niesatysfakcjonujące". Ociepa zdradza kulisy negocjacji z PiS

Lider zespołu parlamentarnego "OdNowa" Marcin Ociepa w rozmowie z Onetem przyznaje, że na razie nie osiągnął porozumienia z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

– Potwierdzam w tym sensie, że się jeszcze nie porozumieliśmy, nie podpisujemy jeszcze umowy. Atmosfera cały czas jest bardzo dobra, ale gdy nie ma zgody co do warunków wstępnych, to nie będzie porozumienia. Ale nie ma to związku z jakimiś emocjami, gestami, typu wstawanie od stołu. Propozycje na razie są niesatysfakcjonujące – potwierdził Ociepa.

Rozłam w Porozumieniu

Polityk był również pytany o opuszczenie przez Ociepę i skupionej wokół niego grupy polityków Porozumienia Jarosława Gowina. Przypomnijmy, że miało to miejsce w środę 11 sierpnia, a decyzja wiceministra obrony narodowej miała związek z opuszczeniem przez partię Gowina Zjednoczonej Prawicy.

W rozmowie z Onetem poseł przyznał, że obu polityków poróżniła wizja tego, jak ma wyglądać koalicja rządząca.

– Jarosławem Gowinem rozstaliśmy się z powodu fundamentalnej różnicy zdań na temat tego, jak ma dziś wyglądać większość parlamentarna. To fejk, że byliśmy zastraszani albo korumpowani. Kategorycznie temu zaprzeczam – stwierdził.

Polityk został również zapytany o szanse na objęcie przez niego funkcji ministra rozwoju. Ociepa nie zaprzeczył, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce.

– Rozmawiamy o Ministerstwie Rozwoju, bo tam jest wakat. Kandydatów jest wielu. Dzisiaj na pewno jesteśmy bliscy porozumienia z PiS jeśli chodzi o kształt współpracy – powiedział.

Czytaj też:

"Cyniczna gra Moskwy i Mińska żywymi ludźmi". Ociepa o sytuacji na granicyCzytaj też:

Odeszli od Gowina. Ociepa liderem nowego stowarzyszenia w Sejmie