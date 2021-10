Sondaż: Złe wieści dla Kaczyńskiego. W tej konfiguracji opozycja wygrywa z PiS

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu. Wynika z nich, że w obecnej konfiguracji, czyli rozbicia partii opozycyjnych, Zjednoczona Prawica zdecydowanie wygrałaby wybory parlamentarne. Tylko szeroka koalicja opozycja byłaby w stanie odebrać władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu.

PiS na czele

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica. Blok partii Jarosława Kaczyńskiego oraz Zbigniewa Ziobry zebrałby 34,3 proc. głosów. To spadek poparcia o 2,2 pkt proc. Z kolei Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 21,6 proc. głosujących. To mniej o 1,4 pkt proc. niż w badaniu IBRiS z 7 września. Poparcie straciła również Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zdobyła 10,5 proc. głosów, czyli mniej o 0,8 pkt proc. w porównaniu do ostatniego badania.

Konfederacja zdobyła 8,4 proc. wskazań. Na dalszych miejscach znalazły się: Lewica z poparciem 8 proc. oraz PSL-Koalicja Polska z wynikiem 5,4 proc.

Ponad 10 proc. respondentów (dokładnie 11,7 proc.) nadal nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Opozycja może wygrać z PiS

Ankieterzy spytali respondentów o to, czy byliby skłonni oddać swój głos na szeroką koalicję partii opozycyjnych. Okazuje się, że taka alternatywa odpowiada nastrojom politycznym Polaków.

Gdyby Koalicja Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni, Lewica, Porozumienie, PSL wystartowały do wyborów wspólnie, wtedy taka koalicja mogłaby liczyć na 41,3 proc. głosów. Z kolei na Zjednoczoną Prawicę głos oddałoby 36,4 proc. biorących udział w wyborach.

W takiej konfiguracji Konfederacja zdobyłaby 9,8 proc. wskazań. 12,5 proc. ankietowanych nie potrafiło powiedzieć, na kogo oddałoby swój głos.

Z kolei w przypadku podziału opozycji na dwa bloki, ze zwycięstwa cieszyłoby się Prawo i Sprawiedliwość. Zjednoczona Prawica zdobyłaby w 36,4 proc. głosów. Blok Koalicji Obywatelskiej i Lewicy - 25,8 proc., Polska 2050, Porozumienie, PSL - 14 proc. wskazań. Konfederacja zdobyłaby 8,6 proc. głosów. 15,2 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

