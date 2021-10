Prof. Kłak: Konstytucja RP jest najwyższym prawem, a inne akty prawne muszą być z nią zgodne

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał w czwartek wyrok ws. wniosku złożonego przez premiera Morawieckiego. TK uznał, że wybrane przepisy Traktatu UE są niezgodne z Konstytucją RP. Sędziowie TK wskazali, że przepisy europejskie w zakresie w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Decyzja TK oburzyła polityków opozycji, którzy zaczęli mówić, że jest to krok w stronę polexitu. W związku z tymi wydarzeniami Donald Tusk zwołał na niedzielę marsz przeciwników rządu.

Prymat konstytucji

Sprawę czwartkowego wyroku TK komentował na antenie Polskiego Radia 24 prof. Czesław Kłak. Ekspert wyraźnie wskazał, że to konstytucja jest nadrzędnym aktem prawa.

– Polska konstytucja wyraźnie mówi, że ona jest na szczycie hierarchii źródeł prawa. Dopiero później są ratyfikowane umowy międzynarodowe, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Tutaj min. są Traktaty Europejskie. Po niżej są ustawy, a jeszcze niżej rozporządzenia. To oznacza, że Konstytucja RP jest najwyższym prawem, a inne akty prawne muszą być z nią zgodne. Zarówno te rangi ustawowej, jak i międzynarodowej – stwierdził.

Ekspert wyjaśnił również, że w przestrzeni publicznej często dochodzi do pewnego nieporozumienia.

– Pojawia się takie sformułowanie wyższość prawa krajowego nad unijnym i osobno. To nie jest do końca ścisłe, ponieważ tu nie chodzi o to, że prawo Polskie rozumiane jako system prawny jest nadrzędnym nad prawem unijnym, bo to nie wynika z konstytucji. Mówi, że prawo unijne zarówno rangi traktatowej, jak i tworzone przez instytucje unijne nie może być sprzeczne z konstytucją – wyjaśnił.

Zdaniem prof. Kłaka, "nie może mieć miejsce taka sytuacja, w której nadanie wykładni tej czy innej normie prawa unijnego prowadzić będzie do sprzeczności z konstytucją". – W każdym przypadku punktem odniesienia jest konstytucja, nie tylko Polska, ale każdego państwa UE – podkreślił członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XIII kadencji.

Czytaj też:

"Nie mam wątpliwości, że to prowokacja". Macierewicz ostro o pomyśle TuskaCzytaj też:

„Dziękuję Ci Polsko”. Komentarze Hiszpanów po decyzji polskiego TK