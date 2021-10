Ziemkiewicz: Jeśli nie zdołamy tego zatrzymać, zniesławienie może stać się regułą

– Z tym, co dotyczy mnie osobiście, sobie poradzę. Natomiast tak naprawdę nie chodzi tu o odmowę wstępu do Wielkiej Brytanii i paskudne potraktowanie mojej najbliższej rodziny, ale chodzi o zniesławienie, którego dopuściły się oficjalne czynniki brytyjskie. Jeśli nie zdołamy tego zatrzymać, to może stać się regułą – mówi Rafał Ziemkiewicz.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Przybysze z Bliskiego Wschodu i Afryki niszczą ogrodzenia, zaśmiecają lasy, włamują się do domów, czasem grzecznie proszą, a czasem agresywnie żądają pomocy. Tak wygląda życie w strefie objętej stanem wyjątkowym – pisze Maciej Pieczyński w reportażu zatytułowanym „Najazd na Podlasie”.

– Potraktujmy ten festiwal jako wypadek przy pracy. Wzmożenie neomarksizmu kulturowego odebrało zdrowy rozsądek komisji selekcyjnej i części jury – zauważa Remigiusz Włast-Matuszak w tekście „Niebinarne Złote Lwy z Gdyni”.

– Każda kolejna odsłona Polskiego Ładu szerokim łukiem omijała wielkie zagraniczne podmioty. Gdy wreszcie Ministerstwo Finansów zaproponowało skromną wersję podatku przychodowego, okazało się, że najmocniej ucierpią na nim polskie sieci handlowe – stwierdza Jakub Wozinski w artykule „Dopieszczanie obcego kapitału”.