Polska da radę bez środków z UE? Czarnek: Mamy grube miliardy z własnego budżetu

Komisja Europejska zamroziła polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z obawami dotyczący działalności Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego oraz wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Polska wciąż czeka na zaakceptowanie przez Komisję Europejską naszego Krajowego Planu Odbudowy. Rząd wskazuje, że nie ma prawnych ani merytorycznych podstaw do blokowania wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Coraz częściej jednak pojawia się pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwości chce sobie poradzić bez unijnych pieniędzy, które mają odegrać kluczową rolę w realizacji obietnic zawartych w Polskim Ładzie? O to został zapytany minister Przemysław Czarnek.

– Ale to jest tylko część unijnych pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, że uchwaliliśmy ustawy w Sejmie na ostatnim posiedzeniu, na które finansowanie znajduje się w budżecie państwa – powiedział ministe w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce. Dodał, że Polska ma "ogromne pokłady środków finansowych w budżecie, które są przeznaczone na Polski Ład".

– To są grube miliardy złotych z polskiego budżetu, a nie z unijnego budżetu. Tych środków jest ogromnie wiele, a pieniądze z Unii Europejskiej przyjdą dlatego, że nie ma najmniejszych podstaw do tego, żeby je wstrzymywać – stwierdził szef MEiN.

Jabłoński jednoznacznie o KPO: Dostaniemy te pieniądze

– Dostaniemy te pieniądze, oczywiście będzie to wymagało bardzo jeszcze intensywnych rozmów. Są prowadzone rozmowy, nawet w tym tygodniu na szczycie Unia Europejska – Bałkany Zachodnie. Ta kwestia dotycząca wstrzymywania przez no w zasadzie powody absolutnie poza rozporządzeniem, czyli pozaprawne wstrzymywania akceptacji planu obudowy, to jest rzecz budząca bardzo duże wątpliwości z punktu widzenia prawnego także w samej Brukseli – powiedział na antenie RMF FM.

