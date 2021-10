Tusk: To my bronimy Polski i konstytucji przed uzurpatorami

– Pseudotrybunał, grupa przebierańców w sędziowskich togach na polecenie prezesa rządzącej partii, postanowiła wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej – wskazał szef Platformy Obywatelskiej podczas pikiety na Placu Zamkowym. Dziś w wielu miejscach Polski trwają manifestacje sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pikiety odbywają się pod hasłem "ZostajeMY w UE".

– Nawet jeśli stałbym sam, to będę stał i podnosił ten alarm. Ale nie jestem sam. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy protestują w ponad 100 miejscowościach! – mówił Donald Tusk.

– To my bronimy Konstytucji. To my bronimy Rzeczypospolitej przed uzurpatorami. Jesteśmy razem, bo zawsze kiedy byliśmy razem, wygrywaliśmy. Teraz też zwyciężymy, bo jest nas więcej – podkreślał szef PO. I nawoływał: – Gwałcenie standardów europejskich to odbieranie nam naszych praw i wolności. Dlatego musimy zaprotestować.

Arłukowicz: Polexit jak zima. Przychodzi stopniowo

Zgromadzonych na Placu Zamkowych powitał europoseł PO Bartosz Arłukowicz. Polityk przekonywał, że polexit jest jak zima – przychodzi stopniowo. Podkreślał, że nie można się dać zaskoczyć.– Jeżeli człowiek uśnie, zaśnie w mrozie, to nie będzie nawet wiedział, kiedy zamarznie. Nie przymykajcie oczu, nie możemy usypiać, musimy być czujni i musimy być razem – przekonywał eurodeputowany.

– W naszych rękach jest to, czy ochronimy Polskę. Dlatego jesteśmy. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda się uratować te wspaniałe 35 lat, które już za nami – apelował Bartosz Arłukowicz.