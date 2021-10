Kuźmiuk: KE ma powód do zmartwienia

– Komisja Europejska nie musi niepokoić się orzeczeniem TK, jeśli chce koncentrować się na kompetencjach jej przyznanych. Natomiast, rzeczywiście, ma powody do zmartwienia, jeżeli będzie chciała wychodzić poza swoje kompetencje. A rozstrzygnięcie TK oznacza, że Polska absolutnie na to nie będzie pozwalać – wskazuje eurodeputowany w rozmowie z polskatimes.pl.

Kuźmiuk podkreśla, że wyrok TK nie mógł być inny: – W 2004 roku, tuż po wstąpieniu Polski do UE, Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem Marka Safjana, obecnego sędziego TSUE, rozstrzygnął podobnie. Później TK w 2009 roku – pod kierownictwem Andrzeja Rzeplińskiego – rozstrzygnął identycznie. W związku z tym absolutnie linia orzecznicza obecnego Trybunału Konstytucyjnego nie mogła być inna. Takiego orzeczenia się spodziewałem.

"Polski TK nie posunął się tak daleko"

Polityk odniósł się także do wspólnego stanowiska szefów MSZ Niemiec i Francji, którzy napominają Polskę i wyrażają solidarność z UE.

– W obydwu krajach – w Niemczech trybunał, a we Francji Rada Stanu – posunęły się o krok dalej od Polski. Niemiecki trybunał nakazał zmieniać zasady, na których Europejski Bank Centralny prowadzi tzw. luzowanie ilościowe. Francuska Rada Stanu postanowiła, że wyrok TSUE w sprawie, aby skrócić czas przechowywania informacji wrażliwych dotyczących rynku elektronicznego – czyli najprawdopodobniej rozmów telefonicznych, maili itd. – uznała, że dla bezpieczeństwa Francji potrzebne są takie rozwiązania, jakie wcześniej zostały przyjęte, czyli mówiąc inaczej, uchyliła wyrok TSUE. Nie słyszałem wówczas o żadnej reakcji. Polski Trybunał Konstytucyjny nie posunął się tak daleko. Zapowiedział tylko, że jeżeli praktyka ingerowania UE w kompetencje, których Unia nie ma, będzie się powtarzała, to przyjrzy się rozstrzygnięciem TSUE i usunie je z polskiego porządku prawnego, więc to jest dopiero zapowiedź. W Niemczech i we Francji trybunały tych krajów już tego dokonały – wskazuje rozmówca polskatimes.pl.

Czytaj też:

Hołdys: Kiedy w kamienicy banda żuli pluje, to mieszkańcy muszą ich pogonićCzytaj też:

Wielkie spotkanie hiszpańskiej partii Vox. Pokazano wystąpienia Kaczyńskiego i Morawieckiego