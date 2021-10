Trzaskowski: Nie będzie nas uczył szacunku do konstytucji ten, kto ją cały czas depcze

– Nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo Unia to przede wszystkim bezpieczeństwo. Każdy, kto chce słabej Unii Europejskiej, nie chce silnej Polski, bo silna Unia to silna Polska – powiedział włodarz Warszawy podczas manifestacji w obronie obecności Polski w UE. W niedzielę w stolicy i wielu innych miejscach Polski manifestowano pod hasłem "ZostajeMY w UE". Do wyjścia na ulicę zaapelował szef PO Donald Tusk.

– Dziś spotkamy się, by mówić o sprawie najważniejszej, o tym, że nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej. Mnóstwo jest tych, którzy próbują nas dzielić, którzy próbują nas uczyć patriotyzmu, którzy chcą tak naprawdę wyprowadzić nas na Wschód. Mamy dość takich ludzi – mówił Trzaskowski.

"UE to bezpieczeństwo"

Polityk podkreślał potrzebę zaangażowania społecznego i walki o to, żeby "Polska, Warszawa, każde miasto, miasteczko i każda polska wieś mogła być europejska". – Pamiętajcie o tym, że Unia Europejska to przede wszystkim bezpieczeństwo i że każdy, kto chce nas z Unii Europejskiej wyprowadzić, to samobójca, który igra z polskim bezpieczeństwem. I właśnie dlatego nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej – wskazywał.

– Pamiętajcie o jednym: każdy, kto chce słabej Unii Europejskiej nie chce silnej Polski, bo silna Unia Europejska, silne granice, silna polityka walki z kryzysem klimatycznym, silny jednolity rynek, to silna Polska. I dlatego tu jesteśmy, żeby walczyć o silną Polskę i silną Unie Europejską, bo nie ma sprzeczności. I nie będzie nas uczył szacunku do konstytucji ten, kto tę konstytucję przez cały czas depcze – nawoływał Rafał Trzaskowski.

