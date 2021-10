Protest w Warszawie. Kukiz: To jest przekroczenie wszelkich granic

W niedzielę w Warszawie odbył się protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Kukiz: Polexit to kolejne paliwo wyborcze

– Organizowanie takiego zdarzenia na Placu Zamkowym tego samego dnia i o tej samej godzinie, gdzie cyklicznie odbywa się msza poświęcona ofiarom katastrofy smoleńskiej to jest perfidne, nieludzkie, to już jest przekroczenie wszelkich granic – ocenił w TVP Info Paweł Kukiz.

– Proszę bardzo, możecie sobie protestować, nakręcać różnego rodzaju zdarzenia, emocje, ale tego dnia i w tym miejscu to jest po prostu perfidne i świadczy o złej woli i złych intencjach. Kto wie, czy to nie miało na celu wywołanie jakiś rozruchów, niepokojów, starć i tak dalej – dodał.

Zapytany, czy działanie Tuska było celowe, Kukiz odparł: – Takie odnoszę wrażenie. Jeżeli to nie było celowe, przypadkiem, to jest to po prostu głupie. Najnormalniej w świecie.

Kukiz stwierdził też, że straszenie polexitem to "kolejne paliwo wyborcze w partii totalnej opozycji".

Wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

