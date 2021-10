"To będzie gigantyczna klęska PiS". Prof. Dudek ostrzega

W niedzielę w Warszawie odbył się protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

– Obóz władzy tego nie zlekceważy, natomiast będzie próbował tę narrację, którą przedstawił Donald Tusk i inni występujący na wiecu, zdezawuować. Najważniejszym czynnikiem będą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, bo to jest bardzo konkretna kwota, liczona w miliardach euro – powiedział w TVN24 prof. Antoni Dudek.

– Jeżeli okaże się, że PiS nie będzie w stanie (pozyskać – red.) tych pieniędzy, które jeszcze parę miesięcy temu przedstawiał premier Morawiecki jako swój wielki sukces, i takie zdania do dzisiaj wiszą na stronie internetowej rządu, jeżeli my nie dostaniemy tych pieniędzy, to będzie gigantyczna klęska PiS-u – ocenił.

Jak PiS odpowie na niedzielne protesty?

Zdaniem profesora odpowiedzią obozu rządzącego na niedzielne demonstracje będzie "wyjazd do Brukseli i próba dogadania się, żeby te pieniądze jednak uzyskać". – To jest moim zdaniem dzisiaj największy problem PiS-u, czy uda im się te pieniądze uzyskać – powiedział, dodając, że wtedy "narracja Donalda Tuska się załamie, bo cóż to za polexit, skoro dostajemy te pieniądze".

– Ale jeśli ich nie dostaniemy, to wiarygodność Tuska gwałtownie wzrośnie u tej części społeczeństwa, o którą toczy się walka, która nie jest jednoznacznie ani po stronie PiS-u, ani po stronie opozycji. To jest te wahające się kilka, może 10 procent, które przesądza o wyniku wyborów – podkreślił prof. Dudek.



