Rybińska: Dochodzę do wniosku, że dla niektórych Polaków UE jest miarą wszechrzeczy

Pikieta przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE" rozpoczęła się w niedzielę ok. godz. 18. Trwała ok. 2 godzin. Następnie część uczestników skierowała się przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Podobne manifestacje obyły się w wielu miastach Polski. To sprzeciw wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

Niedzielne manifestacje zostały zorganizowane przez lidera Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk, najpierw we wpisie w mediach społecznościowych, potem także w umieszonym na Twitterze wideo, wzywał zwolenników opozycji do licznego udziału w protestach.

Rybińska: Zbiorowa psychoza

Protest wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Specjalizująca się w tematyce dotyczącej polityki niemieckiej dziennikarka Aleksandra Rybińska zwróciła uwagę, że mamy do czynienia z formą "zbiorowej psychozy".

„Przysłuchuje się przemówieniom na pl. Zamkowym i dochodzę do wniosku, że w przypadku niektórych Polaków UE pełni dziś funkcję, która przynależała kiedyś Związkowi Sowieckiemu. Jest miarą wszechrzeczy. Wszelka krytyka jest świętokradztwem. Obetniemy rękę podniesioną na Brukselę” – napisała dziennikarka na Twitterze.

„Niesamowite ilu ludzi da się zmobilizować do tego by walczyć z czymś czego nie ma. To jakaś zbiorowa psychoza” – dodała.

