Dr Żukowski: Sukces Tuska zależy od tego, czy w Polsce będzie gorzej

W niedzielę w Warszawie odbył się protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk po tym, jak TK zdecydował, że polska konstytucja ma prymat nad prawem unijnym.

Dla Tuska lepiej, kiedy dla Polski gorzej

– To, co jest najważniejsze i najbardziej niepokojące w tym wszystkim, to poziom radykalizmu i tego, co robi opozycja, w tym sam Donald Tusk – ocenił w TVP Info dr Tomasz Żukowski.

Socjolog przypomniał ostatni wywiad prof. Antoniego Dudka, który stwierdził, że Tusk wygra wtedy, kiedy Unia Europejska nie da Polsce pieniędzy. – To znaczy, że ten radykalizm powoduje, że sukces Donalda Tuska zależy od tego, żeby Polska nie dostała tych pieniędzy – podkreślił.

Na uwagę prowadzącego program Adriana Klarenbacha, że jeszcze niedawno Tusk mówił w jednym z wywiadów, iż będzie walczył o unijne środki dla Polski, dr Żukowski odparł: – Jak widać, to się już zmieniło.

"Zakładnik własnego radykalizmu"

– W tej chwili poprzez tą jego radykalną decyzję, zdecydowanie z perspektywy polskiej racji stanu nieroztropną, on staje się zakładnikiem swojego radykalizmu i w konsekwencji w tej chwili jego przyszłość jest uzależniona od tego, czy w Polsce będzie gorzej. Im bardziej Polska dostanie jakieś ciosy, uderzenia, cięcia, sankcje, tym to jest z perspektywy Donalda Tuska lepiej – tłumaczył ekspert.

– To jest dramatyczne. On stał się zakładnikiem własnego radykalizmu – podsumował dr Żukowski.

Czytaj też:

"Więcej takich wpisów, a następnym razem...". Migalski upomina posła POCzytaj też:

Czy wyrok TK to początek polexitu? Są wyniki sondażuCzytaj też:

"O tym jest bardzo cicho". Tarczyński wskazał, co może zrobić Polska