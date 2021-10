"Banda faszystów". Jest wniosek o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

W niedzielę ok. godz. 18 rozpoczęła się pikieta przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE". Trwała ok. 2 godzin. Następnie część uczestników skierowała się przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Podobne manifestacje obyły się w wielu miastach Polski. To sprzeciw wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

– W całej Polsce odbyło się ponad 120 demonstracji obywatelskich przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej, przepiękna i bardzo duża demonstracja w Poznaniu, ja akurat uczestniczyłem w demonstracji w Warszawie na Placu Zamkowym i powiem szczerze, jestem wstrząśnięty tym, co tam zobaczyłem – mówił Adam Szłapka na konferencji prasowej.

"To są ludzie Prawa i Sprawiedliwości"

– Podczas hymnu narodowego, banda faszystów, którzy się określają narodowcami, po prostu gwizdała, po prostu zagłuszała Polaków, którzy śpiewali hymn, ale to, co było najbardziej wstrząsające to, to, że podczas wystąpienia bohaterek Powstania Warszawskiego między innymi pani Wandy Traczyk-Stawskiej oni po prostu gwizdali i krzyczeli, puszczali muzykę, specjalnie ją zagłuszali – relacjonował.

– Brakuje słów jak określić taką postawę, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak się zachowywać, ale zostawiając ich, ważne, by powiedzieć o ich przynależności organizacyjnej tych ludzi. Pan Bąkiewicz i cała jego organizacja to są ludzie Prawa i Sprawiedliwości, to są ludzie finansowani z pieniędzy podatników, naszych pieniędzy. To są ludzie, którym wicepremier Gliński z naszych, wszystkich Polaków, pieniędzy przelewa ponad chyba 3 miliony na działanie – podkreślał polityk.

Wniosek o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

Jak poinformował podczas konferencji prasowej poseł Adam Szłapka, złoży on wniosek o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Stowarzyszenia Straż Narodowa.

– Kolejny raz złożę wniosek i będę to robił do skutku. (...) Uważam, że ich działalność jest niezgodna z artykułem 13. konstytucji, to znaczy – są organizacjami, które w swoich praktykach nawiązują do działań totalitarnych, faszyzmu i nazizmu. Uważam, że powinny być zdelegalizowane – mówił polityk.

– Składam też interpelację do ministra Glińskiego, wiemy przecież doskonale, że on ich finansuje. Chciałbym, żeby na piśmie odpowiedział na pytania, czy wiedział o tym, że z dotacji, którą on przekazał, zostanie zakupiony sprzęt, który będzie służył zagłuszaniu bohaterek Powstania Warszawskiego, czy wiedział, że z dotacji, którą przekazał z naszych podatków, będzie zorganizowana manifestacja, której celem będzie zagłuszanie hymnu narodowego, czy zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze publiczne, które przekazuje, służą rozwojowi organizacji faszystowskiej w Polsce, która po prostu powinna być zdelegalizowana – dodawał.

