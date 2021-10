"Święte słowa". Siarkowska zwróciła się do Niedzielskiego

Apeluję do społeczności akademickiej, aby walczyć o prawdę i głosić wiedzę – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W jego ocenie obecnie obserwujemy kryzys autorytetów, czego dowodem ma być tzw. ruch antyszczepionkowy.

Do słów ministra odniosła się za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł Anna Maria Siarkowska.

„Panie Ministrze Niedzielski, święte słowa. Mam nadzieję, że wstawi się więc Pan za lekarzami, prześladowanymi przez Naczelną Izbę Lekarską za to, PODPISALI APEL do władz publicznych w sprawie dobrowolności szczepień na Covid'19. Dziś grozi im się odebraniem prawa do wykonywania zawodu” – napisała.

Niedzielski życzy studentom powrotu do normalności

Z powodu pandemii w uroczystości wzięła udział ograniczona liczba gości. Wydarzenie było transmitowane i dostępne online dla wszystkich zainteresowanych.

W czasie inauguracji głos zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski.

"To kolejny rok akademicki, który rozpoczynamy w realiach walki z pandemią. Pandemią, która wycisnęła ogromne piętno na działalność w każdej dziedzinie życia. Ten rok, który dzisiaj rozpoczynamy, daje nam nadzieję na systematyczny powrót do normalności" – powiedział.

Zdaniem szefa MZ postęp w walce z pandemią jest możliwy dzięki wiedzy, nauce, badaniom i zdobyczom cywilizacyjnym.

Niedzielski powiedział, że obecnie obserwujemy różne kryzysy – nie tylko ten zdrowotny związany z pandemią, ale również kryzys autorytetów. "Kryzys autorytetów widzimy w takich trywialnych przejawach jak ruch antyszczepionkowy, który zamiast wiedzy, badań prezentuje i proponuje nam łatwą manipulację, powierzchowną wiedzę, uproszczenia, skróty myślowe, które prowadzą do zupełnie nieracjonalnych wniosków. Niech ten nowy rok akademicki będzie walką o przywrócenie autorytetu wiedzy, który może wyprowadzić nas z kryzysu pandemicznego" – zaakcentował.

Zaapelował też do społeczności akademickiej, aby walczyła o prawdę. "To nasz obowiązek, by walczyć o prawdę, głosić wiedzę, mówić o obiektywnych wynikach badań, przekonywać do racjonalności, która w tej wiedzy jest głęboko osadzona" – dodał.

Minister zdrowia nadmienił, że innowacje są tą siłą w medycynie, która pomaga osiągnąć niemożliwe. "Najnowsze technologie to odpowiedź na deficyty finansowe czy kadrowe oraz starzenie się społeczeństwa i związane z tym większe zapotrzebowanie na świadczenia medyczne" – podkreślił.

"Życzę, byśmy w tym nowym roku akademickim – dzięki zdobyczom wiedzy, nauki, techniki – mogli powrócić do normalności i zająć się tym co najważniejsze w życiu akademickim, czyli badaniami i edukacją" – zakończył szef MZ.

