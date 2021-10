Premier: Takich metod używa się wtedy, gdy chce się oszukać siebie i innych

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef rządu odniósł się do retoryki ugrupowań opozycyjnych, w myśl której ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi krok Polski w stronę wyjścia z Unii Europejskiej. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, jest to "szkodliwy mit, którym opozycja zastępuje swój brak pomysłu na odpowiednią pozycję Polski w Europie". "Takich metod używa się wtedy, gdy żyje się złudzeniami zamiast faktami. Gdy chce się oszukać siebie i innych" – dodał.

"UE to zbyt poważna Wspólnota, by przenosić ją w świat bajkowych opowieści"

Premier Morawiecki przypomniał, że podobne orzeczenia były przecież wydawane we Francji, w Danii, w Niemczech, we Włoszech, w Czechach, w Hiszpanii czy w Rumunii. "Stwierdzono w nich, że unijne instytucje czasami w pewnych działaniach wykraczają poza przyznane im w traktatach kompetencje - wchodząc w kolizję z krajowymi konstytucjami" – wskazał.

Jak dodał, podobnie stwierdzał już w przeszłości polski Trybunał Konstytucyjny. "Wszelkie zobowiązania wynikające z prawa Unii Europejskiej pozostają w mocy" – dodał.

Kończąc swój wpis Mateusz Morawiecki podkreślił, że Unia Europejska to zbyt poważna Wspólnota, by przenosić ją w świat bajkowych opowieści. "To miejsce obopólnych korzyści, ale również rzeczywistych wyzwań dla wszystkich krajów Unii. Wyzwań, do rozwiązywania których Polska musi stawać jako podmiot" – skwitował.

Protesty przeciwko orzeczeniu TK

W niedzielę w kilkunastu miastach w Polsce odbyły się manifestacje przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE". Główna pikieta zgromadziła na placu Zamkowym w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Protesty to znak sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

