Opozycja igra z ogniem? "Opamiętajcie się!"

W niedzielę w Warszawie odbył się protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Sytuację na antenie Radia Zet komentował dzisiaj Adam Bielan. – Donald Tusk, tak jak 16 lat temu w 2005 r. bardzo głęboko podzielił polskie społeczeństwo w kampanii prezydenckiej po to, aby wygrać te wybory. Na szczęście to mu się nie udało i do tej pory odreagowuje. My reagowaliśmy wtedy na nieprawdziwe stwierdzenia Tuska i tak samo robimy dziś – mówił europoseł.

Bielan ocenił, że Tusk tak podzielił polskie społeczeństwo, że gdyby miałoby się teraz odbyć referendum dot. wyjścia z Unii, a twarzą euroentuzjastów był właśnie lider PO, to wynik były niepewny. Europoseł zwrócił się też bezpośrednio do polityków Platformy Obywatelskiej.

– Donald Tusk to osoba, która tak antagonizuje polskie społeczeństwo, że gdyby to on miał być twarzą naszej obecności w UE, to wynik takiego referendum mógłby być różny. Dlatego wzywam dziś polityków PO, aby się opamiętali i nie grali członkostwem Polski w UE dla swoich partyjnych, partykularnych celów – apelował Bielan.

Protesty opozycji

Pikieta przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE" rozpoczęła się w niedzielę ok. godz. 18. Trwała ok. 2 godzin. Następnie część uczestników skierowała się przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Podobne manifestacje obyły się w wielu miastach Polski. To sprzeciw wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

Niedzielne manifestacje zostały zorganizowane przez lidera Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk, najpierw we wpisie w mediach społecznościowych, potem także w umieszczonym na Twitterze wideo, wzywał zwolenników opozycji do licznego udziału w protestach.

