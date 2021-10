Błaszczak: Tusk nie ma żadnych argumentów

W czwartek Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał wyrok ws. wniosku złożonego przez premiera. TK uznał, że wybrane przepisy Traktatu UE są niezgodne z Konstytucją RP. W niedzielę w Warszawie odbył się w związku z tym protest w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Błaszczak: Nie ma żadnych realnych argumentów

Do słów i ruchów byłego premiera odniósł się w Jedynce Polskiego Radia szef MON Mariusz Blaszczak.

– Donald Tusk jest politykiem, który nie ma żadnych argumentów, realnych argumentów, stąd posługuje się fake newsem. Polska jest w Unii Europejskiej – ocenił.

– Polska zabiega o silną pozycję w Unii Europejskiej, a że to się innym nie podoba, to trzeba z tego wyciągnąć taki oto wniosek, że trzeba o to dalej zabiegać i oczekiwałbym tego, że politycy opozycji będą politykami, którzy będą wspierać rząd w zabieganiu o silną pozycję w Unii Europejskiej – podkreślał.

– Dzieje się dokładnie odwrotnie. Przecież kiedy wstępowaliśmy do Unii, mówiliśmy o zasadzie subsydiarności, pomocniczości, a dzisiaj słyszymy o podległości, a więc nie godzimy się na podległość. My pokazujemy, że można w ramach Unii Europejskiej zbudować silną pozycję Polski – powiedział Mariusz Błaszczak.

"Reżim Łukaszenki ma problem"

Błaszczak odniósł się również do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Miniony weekend był bardzo pracowity dla Straży Granicznej. Przez dwa dni odnotowano ponad 1200 prób nielegalnego wkroczenia z terytorium Białorusi do Polski. Służby informowały też o dwóch próbach siłowego forsowania granicy przez migrantów.

– Mamy do czynienia z różnego rodzaju prowokacjami, z próbami wywołania kryzysu. Oceniam to w ten sposób, że sam reżim Łukaszenki ma problem, bo ściągnął do Białorusi tysiące ludzi, oferując im drogę do Unii Europejskiej, a tymczasem na granicy z Polską są strażnicy graniczni, jest wojsko, a więc ta granica jest trudna do sforsowania – mówił minister w Jedynce Polskiego Radia.

– W związku z tym przemytnicy ludzi, w związku z tym kryminaliści, którzy współpracują z reżimem białoruskim, napierają na reżim białoruski, a więc tam, w tym kotle się gotuje, a naszym zadaniem władz polskich, zadaniem żołnierzy Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa i z tego zadania żołnierze wywiązują się na ocenę celującą – dodawał.

Jak podkreślił Błaszczak, zawieszenie lotów z Iraku do Mińska, "to są efekty naszej aktywności".

