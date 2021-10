"Wspomnienia pozostaną na całe życie". Poseł PiS: To uratowało mi życie drugi raz

W połowie miesiąca będzie rok, jak karetka pogotowia zawiozła mnie do szpitala MSWiA w Katowicach, gdzie lekarze i ofiarny personel medyczny uratowali mi życie – mówi Jerzy Polaczek. Poseł PiS wraca do swojej walki z koronawirusem i zwraca się do Polaków z apelem.