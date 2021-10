Neumann nie przebierał w słowach: To jak rozmowa z idiotami

W niedzielę ok. godz. 18 rozpoczęła się pikieta przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE". Trwała ok. 2 godzin. Następnie część uczestników skierowała się przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Podobne manifestacje obyły się w wielu miastach Polski. To sprzeciw wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

Sławomir Neumann podkreśla w rozmowie z WP, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego to nie jest jednostkowa sprawa. – Od wielu miesięcy toczy się spór o praworządność w Polsce. Dziś już mamy naliczane kary za Turów i one będą pobrane ze środków, które powinniśmy dostać. To jest jeden z kolejnych etapów sporu – stwierdził polityk.

"Rozmowa z idiotami"

Poseł Platformy odniósł się również do zapowiedzi rządu dot. możliwości zmniejszenia składki wpłacanej do budżetu UE. Neumann nie krył emocji.

– To jest tak, jakby rozmawiać z idiotami. Przecież my wpłacamy znacznie mniej, niż dostajemy z Unii. Jeżeli ktoś kogoś okłamuje, to trzeba to wyraźnie nazywać. Nie da się z kłamcą rozmawiać merytorycznie – podkreślał.

Poseł stwierdził, że rząd polski powinien jak najszybciej ulec żądaniom Brukseli i wprowadzić wszelkie rozwiązania sugerowane przez KE. – Jarosław Kaczyński jest w stanie poświęcić wszystko dla władzy tutaj i teraz. On jest w stanie poświęcić marzenia Polaków, nasze aspiracje dlatego, żeby jeszcze ileś miesięcy rządzić. On jest w stanie nas skłócić z każdym partnerem, który dla Polski ma znaczenie – mówił Neumann.

Jednocześnie poseł ocenia, że rządzący dopuścili się "zdrady polskich interesów".

Czytaj też:

Czerwińska: Nawet Tusk w to nie wierzyCzytaj też:

Błaszczak: Tusk nie ma żadnych argumentów