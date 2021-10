Dudek o skandalicznych słowach Wyszkowskiego: Upadek legendy

W niedzielę w wielu miejscach Polski zorganizowano manifestacje sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pikiety odbyły się pod hasłem "ZostajeMY w UE". W Warszawie na placu Zamkowym zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Obecna była także Wanda Traczyk-Stawska, weteranka powstania warszawskiego, która zabrała głos.

Słowa kombatantki próbowali zagłuszyć znajdujący się w pobliżu kontrmanifestanci ze środowisk narodowych, którym przewodniczył Robert Bąkiewicz. To do niego zwróciła się Traczyk-Stawska ze słowami: "Milcz głupi chłopie! Milcz chamie skończony!".

"Ci powstańcy stają po stronie Dirlewangera"

Wydarzenia na bieżąco komentował na Twitterze zasiadający w kolegium IPN, działacz opozycji antykomunistycznej Krzysztof Wyszkowski. "Ci powstańcy stają po stronie Dirlewangera" – napisał, komentując przemowę Wandy Traczyk-Stawskiej.

"Starość CZASEM bywa regresem i uwiądem, ale w tym wypadku znaki upadku były widoczne dużo wcześniej" – ocenił w innym wpisie.

Oskar Dirlewanger to jeden z najokrutniejszych niemieckich zbrodniarzy wojennych. Dowodził specjalną jednostką SS do zwalczania partyzantów. Odpowiadał m.in. za rzeź warszawskiej Woli. Szacuje się, że w wyniku akcji, którymi dowodził, zginęło od 60 tys. do nawet 120 tys. osób.

"Kompromitacja"

Ostrych słów pod adresem Wyszkowskiego nie kryje wykładowca UKSW prof. Antoni Dudek. Jego zdaniem obserwujemy upadek legendy Solidarności.

– Jest to upadek legendy Solidarności, chociaż ta legenda już dawno upadła. Pan Wyszkowski słynie ze skandalicznych porównań. Kiedyś przeczytałem jego tweet o krwawej niedzieli i zdębiałem. Niektórym się marzy wręcz krwawa niedziela. To jedna wielka kompromitacja – podkreśla w rozmowie z "Super Expressem".

Sam Wyszkowski przeprosił uczestniczki powstania. Jego zdaniem starsze kobiety są zmanipulowane i brały udział w antypolskiej manifestacji.

– Zobaczyłem w mediach wulgarnego Władysława Frasyniuka, a później Moczulskiego z Tuskiem, którzy obalali rząd Olszewskiego, którego byłem doradcą. Kiedy zobaczyłem zdjęcie staruszek, napisałem ze złością wpis o Dirlewangerze – dodaje.

Czytaj też:

Szokujące słowa Giertycha. "Wujek bez wahania wydałby wyrok"Czytaj też:

"To jest faszyzm". Lubnauer oskarża narodowców