"Opozycjonista alfa". Bortniczuk uderza w Gowina

– Nikt w naszym środowisku politycznym nie myśli o polexicie, a Jarosław Gowin jest "opozycjonistą alfa", który wypowiada się z neoficką żarliwością – stwierdził na antenie Polsat News Kamil Bortniczuk. Dodał, że Zjednoczona Prawica jest "rozsądną ekipą", także w kontekście relacji z Unią Europejską.

Polityk nawiązał w ten sposób do ostatnich wypowiedzi szefa Porozumienia. Były wicepremier Jarosław Gowin krytycznie ocenił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający wyższość polskiej ustawy zasadniczej nad prawem unijnym. Gowin stwierdził, ż orzeczenie TK jest "sprzeczne z polską racją stanu".

Bortniczuk: Umawialiśmy się z UE na coś innego

– UE od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć od lat, bo w niektórych przypadkach od lat, próbuje rozpychać się w swoich kompetencjach ponad to, na co się umówiliśmy wstępując zarówno my jako Polska, jak i inne kraje, które UE współtworzą. My się umawialiśmy z UE na oddanie im pewnego zakresu kompetencji, ale nie umawialiśmy się na to, że będzie nam UE narzucać ustrój wymiaru sprawiedliwości, a dzisiaj wykorzystując jakieś bardzo ogólne zapisy o praworządności, UE bada nas w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości, a jeżeli tutaj się posuniemy, to będzie nas badała w innych obszarach i będzie to doprowadzało do tego, że wbrew temu, na co się umówiliśmy w traktatach, będziemy mieli bardzo mocno ograniczoną niepodległość jako państwo – przekonywał Bortniczuk.

– Nikt w naszym obozie politycznym przesadzać nie ma zamiaru. Tak samo jak nikt w naszym obozie politycznym nie myśli o Polexicie. To fake news, kłamstwo opozycji, którym opozycja chce zrazić wyborców, Polaków do naszego obozu, bo UE jest dla nas wszystkich dużą wartością – zapewnił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj też:

Lisicki: Skarżypyty Tuska wzywają Brukselę. Ziemkiewicz: Na razie wypromowali Bąkiewicza