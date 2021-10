Kierwiński: Panie pośle Kaczyński trzeba mieć odwagę właśnie

W Radiu ZET Marcin Kierwiński zwrócił uwagę na wzrost cen za paliwo. Przywołał przy tym słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku lat.

– Benzyna de facto już kosztuje ponad 6 zł i nie zanosi się, żeby była tańsza. Od wczoraj bardzo popularny jest taki film w internecie z wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, w którym mówił, że trzeba mieć odwagę, żeby zdusić ceny benzyny – mówił.

– Dzisiaj panie pośle Kaczyński trzeba mieć odwagę właśnie – zwrócił się do prezesa PiS.

"Wiemy doskonale, że ten wniosek nie będzie procedowany"

Zdaniem Kierwińskiego, nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu.

– Wiemy doskonale, że ten wniosek nie będzie procedowany, bo PiS dzisiaj za żadną cenę nie dopuści do procedowania takiego wniosku w Sejmie. Mogę bardzo jasno powiedzieć. Zrobimy wszystko, żeby odsunąć zły rząd PiS jak najszybciej od władzy, bo to jest interes Polski, interes nas wszystkich – podkreślił polityk w Radiu ZET.

Kierwiński: Mamy jeszcze chwilę czasu

Marcin Kierwiński przekonywał, że opozycja ma jeszcze sporo czasu na to, aby przygotować komitet i listy wyborcze.

– Zawsze wspólne listy, wspólny komitet wyborczy tak naprawdę powstaje wtedy, gdy wybory są zarządzone, więc ja jestem spokojny, że mamy jeszcze chwilę czasu – stwierdził.

– To się już kilka razy udało. Takim sukcesem był pakt senacki i efekty są do teraz i myślę, że do końca kadencji będziemy, opozycja będzie rządzić w Senacie. Udało się zbudować wspólną listę na wybory samorządowe. Efekty też bardzo wymierne, chociażby sukces Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Udało się zbudować wspólne listy na wybory europejskie – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki: To nie tylko fake news. To coś jeszcze gorszegoCzytaj też:

Kaleta: Nie możemy sobie pozwolić, aby z naszego państwa robić kolonięCzytaj też:

Prezydent buduje swoją frakcję? Bielan dostał zadanie od Kaczyńskiego