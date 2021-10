Protesty po wyroku TK. Gdzie był Hołownia?

W czwartek Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał wyrok ws. wniosku złożonego przez premiera. TK uznał, że wybrane przepisy Traktatu UE są niezgodne z Konstytucją RP. W niedzielę w Warszawie odbył się w związku z tym protest w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Michał Gramatyka z ruchu Szymona Hołowni odniósł się w RMF FM do głosów przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzili, że członkowie Polski 2050 nie pojawili się manifestacjach.

Gdzie był Hołownia?

– Byliśmy na niedzielnych protestach, jak Polska długa i szeroka – od Gdyni po Białystok – stwierdził.

Jak dodawał lider Polski 2050 Szymon Hołownia protestował na rynku w Białymstoku, "gdzie zresztą zgromadził tłumy".

– W Warszawie też byliśmy. Szef partii Michał Kobosko też był, z tego co wiem, to w rozpisce występów scenicznych nie był rozpisany, a szkoda – dodawał.

To nikomu nie służy, że posłowie Platformy tak mówią - ocenił Gramatyka.

Gramatyka zdradza kulisy przejścia z PO

Poseł Gramatyka mówił w RMF FM również o kulisach swojego przejścia z PO do Polski 2050.

– postrzegam tego w kategoriach zdrady. Zdrada byłaby, gdybym przeszedł na drugą stronę sporu politycznego, a ja jestem wierny tym ideom, z którymi szedłem do wyborów – stwierdził.

– Polska 2050 jest jedynym ugrupowaniem, które po pierwsze może do siebie przekonać wyborców PiS, a po drugie może ruszyć te 30-40 proc. grupę osób zdecydowanych – ocenił. – Najważniejsze w sondażach jest to, że 30-40 proc. osób deklaruje, że nie pójdzie na wybory. Do tych ludzi trzeba dotrzeć. Bez nich wygranie wyborów, pokonanie PiS-u jest niemożliwe – dodwał.

– Jak będziemy opowiadać cały czas o "politycznym nelsonie" pod tytułem – czy opozycja się zjednoczy? Czy będzie duopol? Czy będzie PiS–Platforma, to w życiu tych ludzi nie przekonamy. Polska 2050 może ich przekonać – zaznaczał Gramatyka.

Czytaj też:

Kierwiński: Panie pośle Kaczyński trzeba mieć odwagę właśnieCzytaj też:

Była minister rządu PiS: Polexit nie jest fake newsemCzytaj też:

Polexit jest realny? Rośnie ilość osób, które w to wierzą