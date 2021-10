"Chcecie Unii, a proponujecie Rosję". Kowalski mocno o partii Tuska

W środę o godzinie 10.00 rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą m.in. debatować w czwartek nad projektem budżetu na 2022 roku. Jednak emocji z sejmowej mównicy nie zabrakło także i podczas pierwszego dnia obrad izby.

Mucha atakuje rząd

Poseł Polski 205 Joanna Mucha odniosła się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed tygodnia. Przypomnijmy, że sędziowie TK, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej, wskazali że przepisy europejskie w zakresie w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

– Zastanawiam się przez ostatnie dni, jak to się stało, że 12 lat temu śp. Lech Kaczyński podpisał Traktat lizboński. Jak to się stało, skoro dziś nas przekonujecie, że Traktat lizboński jest sprzeczny z polską konstytucją? Czy pan prezydent Lech Kaczyński nie był tego świadomy? Czy może nie znał tego traktatu albo konstytucji? A może jest zupełnie inaczej? Może Traktat jest zgodny z polską konstytucją? Nie wyprowadzajcie nas z Unii Europejskiej, krok po kroku... – powiedziała Mucha w Sejmie.

W pewnym momencie marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyłączyła polityk mikrofon. Działo się to w momencie, gdy Mucha mówiła o tym, że „PiS zdradza rację stanu”.

Mocna odpowiedź Kowalskiego

Polityk Szymona Hołowni postanowił odpowiedzieć Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

– Droga niedouczona i pełna hipokryzji Platformo Obywatelska, dzisiaj macie te flagi UE, a wczoraj wasz poseł na komisji proponował kupowanie większych ilości gazu od Putina. Ja pamiętam rok 2010, kiedy Donald Tusk uzależniał nas od rosyjskiego gazu i to dzięki śp. Kaczyńskiemu nie mamy kontraktu do roku 2037 i kontraktu przesyłowego do roku 2045 – stwierdził nawiązując do faktu, że Mucha należała do Platformy Obywatelskiej.

– Chcecie Unii, a proponujecie Rosję. My chcemy tego, by renegocjować politykę klimatyczną, bo dziś EPL, za którą stoi Tusk jest odpowiedzialna za wysokie ceny energii w Europie – dodał poseł.

