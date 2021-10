Olbrzymie poparcie dla PiS. "Opozycja pozbawiła się instynktu samozachowawczego"

Z najnowszego sondażu Social Changes wynika, że na blok PiS i Solidarnej Polski chce głosować 40 proc. respondentów. Z kolei na partię Donalda Tuska chce głosować 26 proc. ankietowanych. Polska 2050 traci 2 pkt proc. i obecnie notuje wynik 12 proc. poparcia.

– Z wielką pokorą podchodzimy do zadań, które nam wyznaczyli obywatele, Polacy i zawsze podkreślamy, że najważniejszym sondażem są wybory. Oczywiście cieszy nas wynik tego sondażu – mówi Anita Czerwińska w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

"To ewenement"

Rzecznik została też zapytana, jak ocenia w tej perspektywie ostatnie działania opozycji. – Zachowanie, postawa opozycji generalnie, ale i w tej sprawie (...) jest absolutnie nieracjonalna, niezrozumiała. Myślę, że możemy mówić o ewenemencie, to znaczy nie ma nigdzie w Europie takiej opozycji, która by działała przeciwko interesowi państwa, przeciwko interesowi obywateli i tak naprawdę pozbawiała się zupełnie instynktu samozachowawczego – podkreśla polityk.

Czerwińska dodaje, że dyskusja czy spór jest istotą demokracji, ale powinny być z niego wyłączone takie kwestie jak bezpieczeństwo państwa. – My w ramach swoich prac w parlamencie prowadzimy także dyplomację parlamentarną. Bardzo często spotykamy się w różnych formatach z parlamentarzystami z różnych państw Unii Europejskiej – we wszystkich tych krajach, gdzie ten spór jest bardzo ostry, to nasi koledzy parlamentarzyści z innych państw podkreślają, że w tych zasadniczych, najważniejszych dla ich państwa sprawach opozycja nie staje przeciwko państwu, i jeśli trzeba wspiera rząd. Bo wie, ze tego oczekują obywatele – dodaje rzecznik.

Czytaj też:

Protest to był tylko pretekst? Müller: Tusk oszukał te osobyCzytaj też:

Konfederacja: Mamy do czynienia z teatrzykiem. Kaczyński i Tusk udają