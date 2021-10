Poncyljusz: Kumple od respiratorów znowu zarobią srogie pieniądze

Koszt budowy bariery, służącej ochronie granicy państwowej z Białorusią to 1 mld 615 mln zł w ciągu dwóch lat – wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Projekt ten wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił już do Sejmu.

– Jestem bardzo sceptyczny wobec tej ustawy, bo to pokazuje bezradność Prawa i Sprawiedliwości w tym sensie, że dzisiejsze środki zastosowane na granicy polsko-białoruskiej nie są skuteczne i bezradność w kategoriach przepływania tych imigrantów pomimo tego, że parę tysięcy żołnierzy, strażników granicznych czy policji tam dzisiaj funkcjonuje – powiedział Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej.

– Podejrzewam też, że zaraz będziemy mieli do czynienia z kolejnym zakupem z wolnej ręki, czyli znowu jacyś kumple od respiratorów zarobią na tym srogie pieniądze, a na koniec okaże się, że tak jak przy drucie kolczastym on zostanie dostarczony z Białorusi – przekonywał.

Poncyljusz: Tam kumple PiS mają swoje interesy

Jego zdaniem "walcząc z reżimem Łukaszenki, będziemy go napędzać zakupami na Białorusi, bo okaże się, że tam właśnie kumple Prawa i Sprawiedliwości mają swoje interesy".

Według Poncyljusza, historia pokazuje, że żaden taki mur niczemu nie przeciwdziała. – Tak jak mur chiński nie przeciwdziałał najazdowi Mongołów, tak jak mur berliński nie spowodował, żeby dwa narody niemieckie nie mogły się zjednoczyć. Każdy taki mur będzie omijany z tej czy z innej strony – ocenił.

– To jest znowu bardziej napinanie mięśni i po cichutku przyznawanie się, że dotychczas zastosowane środki na granicy polsko-białoruskiej są po prostu nieskuteczne – dodał poseł PO.

