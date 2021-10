Kraska: Nie doprowadźmy do tego, abyśmy musieli być na pogrzebie naszych bliskich

– Ostatnie dni pokazują, że ta fala czwarta zdecydowanie przyspiesza w Polsce. Tych nowych przypadków jest coraz więcej. Jutrzejsze wyniki też będą, z tego co widzimy w tej chwili, wynikami, które powinny już nam nie tylko zapalić czerwoną lampkę, ale myślę, że dwie czerwone, migające, ostrzegawcze lampki dla tych wszystkich, którzy są jeszcze niezaszczepieni – mówił Waldemar Kraska w RMF FM.

– To będą naprawdę bardzo czerwone, ostrzegawcze wyniki, które się jutro pojawią. Mój bardzo gorący apel. Wiem, że państwa rozgłośnię słucha wiele milionów słuchaczy. Jeżeli ktoś się zastanawia nad tym czy iść do szczepienia, czy też nie, to jest ostatni moment – podkreślał wiceminister zdrowia.

Kraska: Tutaj chodzi o życie

Polityk podkreśla rolę szczepień w walce z pandemią.

– Nie chciałbym, żebyśmy musieli na własnej skórze doświadczyć takich tragedii. Ja osobiście, w mojej rodzinie także jest osoba, która zmarła z powodu zakażenia koronawirusem. To jest naprawdę wielka trauma. Nie doprowadźmy do tego, abyśmy musieli być na pogrzebie naszych bliskich. Mówię w tej chwili bardzo ostro, ale niestety trzeba w tej chwili w takich kategoriach rozważać. To jest utrata w dużym stopniu, ale także i życia – apelował wiceszef resortu zdrowia.

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalach przebywa 2722 chorych z COVID-19, w tym 239 pacjentów wymaga leczenia respiratorowego. Tydzień temu, 6 października, hospitalizowanych było 1963 chorych z COVID-19, dwa tygodnie temu, 29 września – 1566. Rok temu, 13 października 2020 r., hospitalizowanych było 5669 chorych z COVID-19, pod respiratorami przebywało wówczas 421 pacjentów.

