Hołownia: Z niepokojem zaczynam przyglądać się temu, co robi Kaczyński

Liderem najnowszego sondażu partyjnego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 jest Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska) z wynikiem 32 procent.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), na którą chce głosować 26 procent pytanych. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 15 procent.

Do Sejmu wchodzą jeszcze dwa ugrupowania: Konfederacja, którą popiera 9 procent ankietowanych, oraz Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 6 procent.

Hołownia o wcześniejszych wyborach

– Nie wiemy, kiedy będą wybory. Ja też nie wiem, ale z niepokojem zaczynam przyglądać się temu, co robi Kaczyński dzisiaj i zadawać sobie pytanie, czy jednak nie musimy wrócić do myślenia o tym, że one mogą być na wiosnę – powiedział w TVN24 Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 komentował również wyniki sondażu Kantar, w którym zapytano Polaków o nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Aż 90 procent ankietowanych ocenia je dobrze, przeciwnego zdania jest tylko 6 procent.

– To jest jedna z tych spraw, w których Polacy rzeczywiście mówią bardzo mocno – ocenił Hołownia, podkreślając, że na ten wynik składa się elektorat różnych partii. – W sprawach, które są ustrojowe, powinniśmy grać tak, jakby to były sprawy najwyższej wagi. A więc mówiąc: słuchajcie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tu musimy stanąć i powiedzieć: Unia Europejska jest potrzebna nam wszystkim, również wyborcom PiS-u – przekonywał polityk w programie "Fakty po Faktach".



