"Kompletne fiasko". Bąkiewicz: To jest koniec Donalda Tuska

Nie milkną echa po manifestacji Donalda Tuska pod hasłem "ZostajeMY w UE", która odbyła się w minioną niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie. Kontr pikietę do tego wydarzenia zorganizowało Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości".

– Donald Tusk kwestionuje demokratyczne, prawne rozwiązania, które zostały potwierdzone po raz kolejny przez Trybunał Konstytucyjny o nadrzędności polskiego prawa nad prawem unijnym. Nie należy inaczej odbierać tego działania, jak próbę podpalenia Polski, dezintegracji i wprowadzania chaosu w życiu publiczne – ocenia Robert Bąkiewicz.

Aktywista w rozmowie z portalem wpolityce.pl przypomniał, że prezydent Piskorski swego czasu stwierdził, że kongres liberalno-demokratyczny był zakładany za pieniądze niemieckie. – To i inne działania Donalda Tuska wskazują jasno na jego powiązania i podległość w stosunku do Niemiec – mówił.

"To koniec Tuska"

Jednocześnie Bąkiewicz ocenia, że niedzielna manifestacja była kompletnym fiaskiem. – To jest koniec Donalda Tuska. Człowieka, który miał zorganizować opozycję do działania. Okazało się, że to człowiek bez charyzmy – dodaje.

Aktywista podkreśla, że jego cel nie polegał na tym, by zagłuszać manifestację PO, tylko na dotarciu z przekazem do Polaków po drugiej stronie politycznej barykady. – Politycy PO prowadzą ich fałszywą drogą, której skutkiem będzie utrata suwerenności państwa polskiego na kilkadziesiąt lat. Straty będą i dla nas, i dla wyborców PO. Przeminie Tusk, Kaczyński, ale Polacy zostaną. Powinniśmy myśleć o tym, jak organizować społeczeństwo w prawdzie, państwo, które dba o własną państwowość. Które nie ulega manipulacji politycznej – przekonywał.

